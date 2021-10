Ook Indian Wells staat nu op het palmares van de dubbelspeelster Elise Mertens!

Haar grootste successen boekt Elise Mertens in het dubbelspel. Ook op Indian Wells veroverde ze de titel, aan de zijde van Su-Wei Hsieh. In de finale rekenden ze af met Kudermetova en Rybakina. Vooral de eerste set was spannend. Het werd 7-6 (7/1) en 6-3.

Mertens en Hsieh hadden in de halve finales al indruk gemaakt en gingen ook in de eindstrijd uitstekend van start. Bij 3-1 wonnen Kudermetova en Rybakina wel enkele spelletjes op rij, zo was alles opnieuw te herdoen. Nadien gaven beide teams mekaar geen duimbreed toe, tot de tiebreak begon. Liefst zeven punten op rij gingen naar Mertens en Hsieh, de eerste set was zo dus ook binnen.

In het begin van de tweede set bleef het gelijkop gaan, tot Mertens en Hsieh in het zesde spel het beslissende punt wonnen en zo van 3-2 naar 4-2 gingen. In het volgende game was het dan net het omgekeerde scenario, maar een eerstvolgende break legde de match helemaal in een beslissende plooi. Dan was het enkel kwestie van het af te maken: met Indian Wells komt weer een groot toernooi op het palmares van Elise Mertens.