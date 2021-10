Dit weekend al kwalificaties op de European Open: kunnen Geerts en/of Onclin Zizou Bergs vervoegen op hoofdtabel?

Daar is de European Open weer! De kwalificaties van het ATP-toernooi van Antwerpen starten dit weekend al, met Michael Geerts en Gauthier Onclin die reeds in actie komen. Wint één van hen, dan krijgen we een tweede Belg naast Zizou Bergs op de hoofdtabel.

Voor zowel Geerts als Onclin belooft het wel een zware opgave te worden. Beiden kregen een wildcard voor de kwalificaties in Antwerpen. De 20-jarige Onclin krijgt met de Italiaan Seppi één van de meest ervaren spelers op de ATP Tour tegenover zich. De 37-jarige Seppi stond oot in de top twintig en is nu het nummer 93 op de wereldranglijst. Het kan nog altijd moeilijker, bleek bij de loting voor Michael Geerts. Hij moet het opnemen tegen het topreekshoofd uit de kwalificaties, de Amerikaan Jenson Brooksby. Brooksby is een jonge gast van 20 die aan het doorbreken is: hij staat 76ste op de ATP-ranking, zijn beste notering ooit. Op de US Open won hij een set tegen Djokovic en op de Indian Wells deed hij hetzelfde tegen Alexander Zverev.