Tsitsipas en Zverev laten zich verrassen op Indian Wells, Azarenka tegen Spaanse in finale bij de dames

Verrassingen bij de mannen op Indian Wells. Met Tsitsipas en Zverev moesten twee grote namen hun kwartfinale nog afwerken. Allebei gingen ze onderuit. De halve finales liggen nu helemaal vast. Bij de dames is de finale zelfs al bekend.

Tsitsipas moest de eerste set al inleveren tegen Basilashvili, maar kwam dan wel volledig onder stoom. De Griek vatte dus wel met momentum de derde set aan. Daarin nam zijn Georgische tegenstander vroeg afstand, waarna Tsitsipas terugkeerde, om dan uiteindelijk toch nog te verliezen. Basilashvili schakelde hem uit met 6-4, 2-6 en 6-4.

In de wedstrijd tussen Alexander Zverev en Taylor Fritz lag het nog dichter bij mekaar. Nadat beide spelers elk één set voor hun rekening namen, kwam het in de derde set aan op een tiebreak. Aan het eind van de match was Fritz diegene die het beste het hoofd koel kon houden. De Amerikaan haalde het met 4-6, 6-3 en 7-6 (7/3). Dimitrov - Norrie en Fritz - Basilashvili zijn de affiches in de halve finales.

AZARENKA BUIGT ACHTERSTAND OM

Bij de dames hebben zowel Azarenka als Badosa zich geplaatst voor de finale. Azarenka boog tegen Ostapenko een set achterstand nog om in een overwinning. Het werd 3-6, 6-3 en 7-5. Badosa kende relatief weinig problemen bij het opzij zetten van Jabeur. Dat deed de Spaanse met tweemaal 6-3.