Kirsten Flipkens knokt zich naar tweede kwalificatiewedstrijd voor WTA-toernooi van Tenerife

Kirsten Flipkens heeft de eerste horde genomen om op de hoofdtabel te komen van het WTA-toernooi van Tenerife (WTA-250).

In België is het weer zaterdag 16 oktober niet slecht maar in Tenerife kunnen de tennisters zich opwarmen aan temperaturen tot 25 graden.

In die Spaanse zon trof Kirsten Flipkens (WTA-132) de Italiaanse Cristiana Ferrando (WTA-284). Onze landgenote maakte twee weken geleden nog haar comeback nadat ze een half jaar out was met een blessure.

Na ruim 2,5 uur kon Flipkens dan toch het laken naar zich toe trekken. Ze verloor de eerste set met 6-4 maar knokte zich terug in de partij door de tweede set met 5-7 te winnen. De jeugdigheid van Ferrando (26) haalde het niet van de ervaring van Flipkens (35) want de Kempense won ook de derde set, ditmaal met 3-6.

Flipkens moet nog één kwalificatiewedstrijd winnen om op de hoofdtabel te komen in Tenerife. In die laatste kwalificatieronde zal het het opnemen tegen de Zwitserse Stefanie Voegele of de Kroatische Tereza Mrdeza.