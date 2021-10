Goede dag voor Belgen in Tenerife: ook Bonaventure wint eerste qualifier

Eerder op de dag won Kirsten Flipkens al haar eerste kwalificatiewedstrijd op het toernooi van Tenerife, even later volgde Ysaline Bonaventure haar voorbeeld.

Met Van Uytvanck en Minnen al zeker op de hoofdtabel, kan het aantal belgische dames die het WTA-toernooi van Tenerife snel verdubbeld worden.

Ysaline Bonaventure (WTA-142) moest het in haar eerste kwalificatiewedstrijd opnemen tegen de Spaanse Marina Ribera (WTA-294), een haalbare kaart.

De eerste set voorspelde veel goeds met een 6-3 setwinst maar daarna ging Bonaventure met 1-6 onderuit. Toch wist ze haar rug net op tijd te rechten en de derde set binnen te halen met 6-4.

Bonaventure moet nog één kwalificatiewedstrijd winnen om op de hoofdtabel te komen in Tenerife. In die laatste kwalificatieronde zal het het opnemen tegen Donna Vekic of Jessica Bouzas Maneiro.