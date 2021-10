Azarenka wel maar Kerber niet naar halve finales Indian Wells, ook al twee halvefinalisten bekend bij de mannen

De halve finales bij de dames op Indian Wells liggen vast, met Azarenka als overblijvende grote naam. Kerber daarentegen heeft de kwartfinales niet overleefd. Bij de mannen zijn Norrie en Dimitrov de eerste twee halvefinalisten.

Victoria Azarenka is uitstekend bezig op Indian Wells en trok die lijn door tegen Pegula. Eens de Wit-Russische de eerste set op zak had, was het moeilijkste gebeurd: het werd 6-4 en 6-2. Angelique Kerber daarentegen moest het onderspit delven in haar partij. Badosa was net te sterk en is de eerste Spaanse halvefinaliste op Indian Wells sinds 2003. Ze versloeg Kerber met 6-4 en 7-5.

Ook Ostapenko en Jabeur verzekerden zich van een plek in de halve finales. Ostapenko haalde het in drie sets van Rogers met 6-4, 4-6 en 6-3. Jabeur schakelde Kontaveit uit met 7-5 en 6-3. Het is dus reeds bekend hoe de halve finales in het dames enkelspel er uitzien: Azarenka en Ostapenko bekampen mekaar, de winnares van dat duel komt in de finale uit tegen Ons Jabeur of Paula Badosa.

© photonews

Bij de mannen hebben Grigor Dimitrov en Cameron Norrie het reeds geschopt tot de laatste vier. Dimitrov, die eerder Medvedev uitschakelde, haalde het in de kwartfinales nipt van Hurkacz. Het werd 3-6, 6-4 en 7-6 (7/2). Norrie kende dan weer geen enkele moeite met Schartzman en mepte de Argentijn naar huis met 6-0 en 6-2.