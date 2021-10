🎥 Nog een comeback van een Belgische tennisspeler en nog wel in Antwerpen: "De X-man is terug!"

Malisse stopte reeds acht jaar geleden met tennissen en is nu trainer van de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris. Laatstgenoemde doet ook mee aan het dubbelspel op de European Open. Voor Malisse de gelegenheid om zelf nog eens op de baan te stappen.

Bij de organisatie van het ATP-toernooi in Antwerpen zijn ze alvast in de wolken. Er staat dan ook een enthousiaste aankondiging op de sociale media: "De X-man is terug!" Er hoort ook een filmpje bij, waarin Malisse zelf het nieuws aankondigt.

🤩 Great news, The X-Man is back! @xmalissesite will be doubling up with Lloyd Harris at the European Open this year! 🎾



😁 The Belgian, who is now coach of the South African tennis player, will be back on the competition court for the Belgium fans 🇧🇪🔝

#ATP #Tennis pic.twitter.com/OotXGmMTqi