Opvallend: dubbelpartner Elise Mertens haalt plots drakenmuts tevoorschijn na overwinning

Elise Mertens en haar dubbelpartner Hsieh Su-Wei zijn er deze nacht in geplaatst om zich te plaatsen voor de halve finales in Indian Wells. Ze haalden het in twee sets van Leylah Fernandez en Cori Gauff.

Hsieh Su-Wei had na de wedstrijd een verrassing in petto, want bij het interview haalde de dubbelpartner van Elise Mertens ineens een drakenmuts boven. Volgens Hsieh Su-Wei had ze beloofd deze op te zetten voor de verjaardag van iemand. ICONIC! 🦖@elise_mertens | Su-Wei Hsieh | #BNPPO21 pic.twitter.com/pziYQZOLwt — wta (@WTA) October 13, 2021