Kwartfinales in Indian Wells bij de vrouwen zijn bekend: Jabeur tegenover speelster uit Estland, geen makkelijke opgave voor Kerber

De grote kanonnen zijn er niet meer bij in Indian Wells, waardoor een speler van buiten de top 10 sowieso het toernooi op haar naam zal moeten schrijven. De best geplaatste speelster is Ons Jabeur, die op de 14e plaats terug te vinden is.

Ons Jabeur, een speelster uit Tunesië, kent nu ook haar tegenstander in de kwartfinales in Indian Wells. Jabeur zal het namelijk opnemen tegen Anett Kontaveit, een speelster uit Estland. Geen makkelijke opgave, want Kontaveit is de nummer 20 van de wereld. Ook Angelique Kerber zit nog in het toernooi. De nummer 15 van de wereld speelt tegen de Spaanse Paula Badosa, de nummer 27 van de wereld. De derde kwartfinale is een wedstrijd tussen Victoria Azarenka (nummer 32) en Jessica Pegula (nummer 24). In de laatste kwartfinale staan Shelby Rogers en Jelena Ostapenko tegenover elkaar. Ostapenko, een speler uit Letland, is hier de favoriete, aangezien zij de nummer 29 van de wereld is, terwijl Rogers de nummer 44 is.