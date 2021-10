Greet Minnen en Alison Van Uytvanck nemen 'een break' in hun relatie

Greet Minnen (24) en Alison Van Uytvanck (27) hebben even een pauze nodig in hun relatie. Dat hebben beiden aangekondigd via Instagram. De twee tennisspeelsters zijn partners zowel op als naast de baan en vormen al vijf jaar een koppel.

Sinds eind vorig jaar zijn Greet Minnen en Alison Van Uytvanck zelfs verloofd, want Alison vroeg Greet ten huwelijk op kerstavond. Nu laten ze allebei weten dat ze samen beslist hebben om 'een break' te nemen in hun relatie. ZWARE PERIODE "Dit is een zware periode voor ons", klinkt het nog. "We zouden het echt appreciëren als we onze privacy konden hebben en we gaan hier geen verder commentaar over geven. We hebben allebei tijd nodig voor onszelf. Dank voor het begrip." Op de tennisbaan vormen Alison Van Uytvanck en Greet Minnen ook geregeld een duo in het dubbelspel. Twee weken geleden speelden ze samen nog hun meest recente dubbelwedstrijd in Kazachstan.