Elise Mertens blijft het uitstekend doen in het dubbelspel en plaatst zich nu ook voor halve finales in Indian Wells

Sterke prestatie van Elise Mertens in Indian Wells. Onze landgenote is er namelijk in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales in het dubbelspel. Samen met Hsieh Su-Wei klopte ze het jonge duo Leylah Fernandez en Cori Gauff.

Elise Mertens en Hsieh Su-Wei zijn samen het tweede reekshoofd in het dubbelspel in Indian Wells en beide dames maken voorlopig samen een uitstekende indruk op het toernooi. Zo hebben ze zich deze nacht kunnen plaatsen voor de halve finales. Onze landgenote won met haar dubbelpartner met 7-5 en 6-4 van het duo Leylah Fernandez en Cori Gauff. Daardoor mogen Elise Mertens en Hsieh Su-Wei zich dus opmaken voor een plaats bij de laatste vier.