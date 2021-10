Verrassing op Indian Wells: nummer vijf van de wereld bij de mannen is uitgeschakeld in de derde ronde

In Indian Wells is de Rus Andrey Rublev er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de vierde ronde. De nummer vijf van de wereld verloor in de derde ronde in drie sets van de Amerikaan Tommy Paul.

Andrey Rublev, de nummer vijf van de wereld bij de mannen en het vierde reekshoofd, stond in de derde ronde in Indian Wells tegenover Tommy Paul, de nummer 60 van de wereld. Paul zorgde in de eerste set echter voor een verrassing door met 4-6 te winnen. In de tweede set leek Rublev de controle opnieuw over te nemen door met 6-3 te winnen, maar in de beslissende set trok Paul alsnog het laken naar zich toe. De Amerikaan won met 5-7 en daardoor is Rublev uitgeschakeld in Indian Wells.