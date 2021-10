Sander Gillé en Joran Vliegen zijn uitgeschakeld in Indian Wells

Sander Gillé en Joran Vliegen zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de volgende ronde in Indian Wells. In het dubbelspel waren ze in de tweede ronde net niet goed genoeg om het duo Ivan Dodig/Marcelo Melo te kloppen.

De eerste ronde was een thriller voor onze landgenoten, maar ook in de tweede ronde werd het een zeer spannende wedstrijd voor het duo Gillé/Vliegen. In de eerste set verloren ze namelijk met 4-6, maar de tweede set haalden ze wel binnen met 6-4. De derde set was dus beslissend en daarin haalden Ivan Dodig en Marcelo Melo het met duidelijk 5-10 cijfers. Onze landgenoten Sander Gillé en Joran Vliegen zijn dus uitgeschakeld in Indian Wells.