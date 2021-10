Daniil Medvedev plaatst zich vlot voor vierde ronde Indian Wells en neemt het daarin op tegen ervaren Bulgaar

Op het tennistoernooi van Indian Wells is Daniil Medvedev erin geslaagd om zich te plaatsen voor de vierde ronde. De nummer twee van de wereld en het eerste reekshoofd in Indian Wells haalde het in de derde ronde in twee sets.

Daniil Medvedev stond in de derde ronde tegenover Filip Krajinovic, de nummer 34 van de wereld. Filip Krajinovic wilde voor een stunt zorgen, maar Medvedev was in de eerste set een maat te groot voor de Serviër. In de tweede set kon Filip Krajinovic meer weerwerk bieden, maar Daniil Medvedev sloeg toe op de cruciale momenten. Zo ging ook de tweede set (7-6(7/1)) naar de nummer twee van de wereld bij de mannen.