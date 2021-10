Elise Mertens gaat met Hsieh tot uiterste in comebackzege en verslaat Mattek/Świątek op weg naar kwartfinale

In de achtste finales stonden Elise Mertens en haar dubbelpartner Hsieh tegenover Mattek en Świątek in het dames dubbelspel op Indian Wells. Beide dubbelteams waren mekaar waard. Uiteindelijk haalden Mertens en Hsieh wel nipt de winst binnen.

In de openingsset lag het helemaal niet zo dicht bij mekaar. Mertens en Hsieh waren meteen op achtervolgen aangewezen en vonden hun draai niet. Nadat ze voor het eerst op het scorebord kwamen, begonnen Mattek en Świątek aan een ferme reeks van acht gewonnen spelletjes op rij.

VAN 1-4 NAAR 6-4

Dat was voor de Amerikaans-Poolse combinatie ruimschoots voldoende om de eerste set binnen te halen en ook goed van start te gaan in de tweede set. Bij 0-1 in sets en een 1-4-achterstand stonden Mertens en Hsieh met hun rug tegen de muur. Onze landgenote en haar dubbelpartner pakten nog uit met een ferme comback. Ze gingen via vijf spelletjes op rij erop en erover en dwongen een super tiebreak af.

Eens die begon, bleven Mertens en Hsieh punt na punt binnenhalen. Bij 8-1 hadden ze gewonnen spel, maar Mattek en Świątek naderden nog tot op één puntje. De tweede matchbal was wel raak. Mertens en Hsieh schakelden de Roland Garros-kampioene in het enkelspel en haar Amerikaanse dubbelpartner uit met 1-6, 6-4 en 10-8.