🎥 Andy Murray pakt uit met zeer knappe ace en staat in derde ronde Indian Wells

Andy Murray is er in geslaagd om zich te plaatsen voor de derde ronde op het tennistoernooi van Indian Wells. De Schot haalde het in zijn tweede ronde in drie sets van Carlos Alcaraz. Het werd 5-7, 6-3 en 6-2.

Andy Murray, zelf de nummer 121 van de wereld, kreeg in de tweede ronde op Indian Wells geen makkelijke tegenstander over zich. Hij moest het namelijk opnemen tegen het Spaanse toptalent Carlos Alcaraz. De Spanjaard is nog maar 18 jaar, maar is wel de nummer 38 van de wereld. Alcaraz won de eerste set wel met 5-7, maar de twee daaropvolgende sets gingen naar Murray met 6-3 en 6-2. De Schot pakte ook uit met een heerlijke ace door een onderhandse service te gebruiken.