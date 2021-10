In het dubbelspel gaat Elise Mertens wel door: eerste horde op Indian Wells zonder problemen genomen

Haar uitschakeling in het enkel op Indian Wells was een domper, in het dubbelspel haalde Elise Mertens het wel samen met Su-Wei Hshieh van Amanda Anisimova en Dayana Yastremska. De Amerikaanse en de Oekraïense hadden weinig in de pap te brokken.

De ideale start nemen doet al veel: dat kregen Mertens en Hsieh in deze wedstrijd ook voor mekaar. De eerste vier spelletjes waren meteen voor hun. Zo werd ook alle spanning uit de set gehaald. Mertens en Hsieh deden er zelfs nog een derde break bovenop. Anisimova en Yastremska kwamen in de tweede set wel vroeg op het scorebord, maar nadien was het weer al Mertens en Hsieh wat de klok sloeg. Via vijf gewonnen games op rij, met een blanco spel aan het einde, verzekerden Mertens en haar dubbelpartner zich met tweemaal 6-1 van een plek in de halve finales.