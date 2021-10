Ervaren Wit-Russische zet grandslamsensatie en US Open-winnares Raducanu met de voeten op de grond

Naast het verlies van Mertens was er nog een opvallende uitslag: ook US Open-winnares Raducanu werd op Indian Wells reeds uitgeschakeld in de eerste ronde van het enkelspel. Aliaksandra Sasnovich zette de 18-jarige Britse opzij in twee sets.

De eindzege van Raducanu op de US Open was een grote sensatie. Ze rukte zo op naar de 22ste plek op de wereldranglijst, maar verslikte zich op Indian Wells in de nummer 100 van de WTA-ranking. Sasnovich was ruimschoots de betere speelster in de eerste set, Raducanu moest tweemaal haar opslag blanco inleveren. Meer verbetenheid was er te merken bij Raducanu in de tweede set. De kersverse grandslamwinnares kwam zelfs 2-4 voor. Vervolgens liep het echter toch weer mis. Sasnovich dichtte de kloof meteen en rook bloed: ze ging erop en erover. Zo werd het 6-2 en 6-4 voor Sasnovich en lag Raducanu uit het toernooi. Een debuut in mineur dus voor laatstgenoemde op Indian Wells.