Anticlimax op Indian Wells: ook wisselvallige Elise Mertens gaat er meteen uit in eerste ronde

Elise Mertens is ook op Indian Wells de grote Belgische tennishoop om ver te geraken. Vrijdagavond Belgische tijd stapte ze de baan op om te vermijden wat Kim Clijsters en Kirsten Flipkens wel overkwam: uitgeschakeld worden in de eerste ronde. Dat lukte echter niet.

Elise Mertens is veertiende reekshoofd op Indian Wells en begon dus alvast aan haar partij als favoriete. Tegenstandster was Jasmine Paolini. Mertens ging meteen door de opslag van de Italiaanse en overleefde de drie dubbele fouten in haar eigen eerste opslaggame. Er zouden echter nog meer breaks volgen: het werd 2-2 en 3-3. Waarna Mertens toch weer afstand kon nemen door de belangrijke punten te winnen.

Wie dacht dat Mertens nu helemaal gelanceerd was, kwam bedrogen uit. Het bleef een gevecht met zichzelf, een prestatie met ups en downs. Paolini kon een kloofje slaan, Mertens kwam nadien weer terug. Het spelpeil van de Belgische was echter te wisselvallig en deze keer was het Paolini die aan het einde van de set het laatste woord had.

DERTIEN DUBBELE FOUTEN

Tussen hangen en wurgen dan toch maar dat ticket voor de volgende ronde in de wacht slepen? Zelfs dat niet, want haar in totaal dertien(!) dubbele fouten speelden Mertens parten en na 3-3 in de laatste set liet ze ook nog zes breakballen onbenut. De match eindigde met een forehand van Mertens die te ver waaide op de tweede matchbal: Paolini plaatste zich met 3-6, 6-4 en 6-4 voor de volgende ronde.