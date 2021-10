Opnieuw een driesetter maar opnieuw verlies voor Clijsters, Flipkens is hetzelfde lot beschoren

Geen succes in de eerste ronde op Indian Wells voor Kim Clijsters of Kirsten Flipkens. Beiden wisten wel hun tegenstandster een set afhandig te maken, maar finaal stapten ze als verliezer van de baan. Voor Clijsters is het de vijfde nederlaag in evenveel wedstrijden sinds de 'Kimback'.

Haar twee vorige wedstrijden verloor Clijsters in drie sets en de geschiedenis zou zich herhalen. Haar Tsjechische opponente Siniaková deelde in het begin de lakens uit en won de eerste vier spelletjes. Het einde van de eerste set was dan al niet meer veraf. Het omgekeerde scenario in set twee, toen Clijsters door de eerste vier games te winnen de bovenhand nam. CLIJSTERS VERZILVERT MOMENTUM NIET Siniaková brak wel terug, maar vervolgens gingen weer acht punten op rij naar Clijsters. Onze landgenote ging dus met veel momentum de laatste set in. Daarin bleek dan toch Siniaková weer een beter niveau te halen. Met 6-1, 2-6 en 6-2 schakelde zij Kim Clijsters uit in de eerste ronde. Dat werd ook het eindstation voor Kirsten Flipkens, die zich wel kan troosten met het feit dat ze zich via de kwalificaties naar de hoofdtabel knokte. En ze maakte het ook Caroline Garcia twee sets lang moeilijk. Toen Garcia de stand in sets in evenwicht bracht, was de veer wel gebroken bij Flipkens. Garcia haalde het met 5-7, 6-4 en 6-0.