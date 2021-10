Twee grandslamwinnaressen haken af voor Billie Jean King Cup Finals

De eerste editie onder de naam Billie Jean Cup Finals zal moeten doorgaan zonder twee grote namen uit het damestennis: Ashleigh Barty en Petra Kvitová haken met zekerheid af. De Billie Jean Cup Finals vormen het eindtoernooi van het landentoernooi dat vroeger bekend stond als de Fed Cup.

Met een fitte Ashleigh Barty had Australië zeker meer kans gemaakt om dat toernooi te winnen, maar Barty past dus voor de eerste Billie Jean Cup Finals. Het is zelfs nog maar de vraag of Barty dit seizoen nog wel in actie komt. De nummer één van de wereld bij de dames hoopt nog klaar te geraken voor de WTA Finals, om daar te kunnen strijden voor de laatste grote titel van het seizoen.

Ook geen Petra Kvitová dus op de Billie Jean Cup Finals. De Tsjechische winnares van twee Grand Slams begint de vermoeidheid van een lang seizoen te voelen. Ze speelt wel nog op Indian Wells, maar zet nadien een punt achter haar seizoen.