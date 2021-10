Elise Mertens kent haar tegenstander in tweede ronde Indian Wells

Elise Mertens weet tegen wie ze het zal moeten opnemen in de tweede ronde op Indian Wells. Zo staat onze landgenote tegenover Jasmine Paolini, de nummer 63 van de wereld bij de vrouwen.

Vannacht stond het duel tussen Jasmine Paolini en Mai Hontama op het programma. Op zich is dat niet opvallend, maar Elise Mertens zal deze wedstrijd wel in de gaten gehouden hebben, want de winnares van dit duel kwam tegenover onze landgenote te staan.

Jasmine Paolini was sterk, want in de eerste set kon ze Hontama kloppen met 6-0. In de tweede set kwam Hontama echter terug gelijk met 3-6, maar Paolini won uiteindelijk toch door de derde set met 6-2 te winnen. Mertens neemt het dus op tegen Jasmine Paolini.