Zizou Bergs doet wat hij moet doen en verslaat thuisspeler in de eerste ronde

Zizou Bergs is prima bezig op een challenger in Frankrijk. In de eerste ronde deed hij wat hij moest doen: de 17-jarige thuisspeler Arthur Fils verslagen. Eerder had Bergs ook al zijn twee kwalificatiematchen gewonnen, om zo op de hoofdtabel te geraken.

Bergs had zich in de kwalificaties niet laten verrassen door Balaij of Zielinski en mocht dat ook niet laten gebeuren in zijn partij tegen Fils. Een enthousiaste jonge speler die speelt voor eigen volk, die kan al eens verraderlijk uit de hoek komen. En inderdaad, Fils bleef in de eerste set overeind op de eigen service. Bergs maakte dan maar het verschil in de tiebreak. Het bleef hetzelfde spelbeeld, tot aan 4-3 in de tweede set. Toen geraakte Bergs aan zijn eerste breakpunten en bij zijn tweede kans sloeg hij dan ook een kloof. Onze landgenoot serveerde de match vervolgens uit met een blanco opslagspel. Bergs mag dus een ronde verder in Moulleron-Le-Captif na Fils te kloppen met 7-6 (7/2) en 6-3.