Een landgenote erbij op hoofdtabel Indian Wells: Flipkens overleeft kwalificaties, Geerts doet dat niet bij de mannen

Kirsten Flipkens overleeft de kwalificaties: ze haalt de hoofdtabel op Indian Wells. Bij de mannen was er minder succes voor de enige Belgische qualifier, maar Flipkens doet dus wel waar ze voor naar Indian Wells getrokken is.

Flipkens had in haar eerste kwalificatiematch de piepjonge Amerikaanse Rabman opzij gezet en moest in haar tweede duel aan de bak tegen de Poolse Kawa. Die heeft toch al meer ervaring opgedaan dan de vorige opponente van Flipkens en dat was ook te merken. Katarzyna Kawa trok overtuigend de eerste set naar zich toe.

ONTMOETING MET GARCIA BELONING VOOR ZEGES

Flipkens panikeerde geenszins, trok haar niveau omhoog en ging zelf vlot met de tweede set aan de haal. Ook in de beslissende derde set bleef Flipkens het betere van het spel hebben. Met 2-6, 6-2 en 6-3 verzekerde ze zich van een plekje op de hoofdtabel. In de eerste ronde is haar tegenstandster de Française Caroline Garcia.

Michael Geerts is er bij de mannen niet in geslaagd om voor een verrassing te zorgen. Dat zou het wel geweest zijn als hij voorbij Christopher Eubanks was geraakt. Geert werd geconfronteerd met een duidelijke score. In de tweede set kon hij iets meer weerwerk bieden, maar dan nog verloor onze landgenoot met 6-1 en 6-3 in de eerste kwalificatieronde.