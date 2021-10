Daar is de tennisser Steve Darcis weer: comeback met zege in dubbelspel aan zijde van piepjonge landgenoot

Is Steve Darcis weer vertrokken voor een zogenaamde tweede carrière? Of is zijn comeback er eentje van tijdelijke aard? Dat weten we nog niet, maar de man die in januari 2020 stopte met tennissen heeft toch weer een wedstrijd gespeeld. Met succes.

Steve Darcis doet deze week mee aan het dubbelspel op een ITF-toernooi in Tunesië aan de zijde van Pierre-Yves Bailly, een amper 17-jarige landgenoot. Het lijkt wel te klikken tussen de twee, want ze begonnen hun toernooi met een klinkende overwinning. De Nederlander Serinho Wijdenbosch en de Australiër Joshua Reid kregen er flink van langs. In de eerste set wisten zij zelfs geen enkel spelletje af te pakken van het Belgische duo. Enkel in het vijfde game kwam het tot een beslissend punt. In de tweede set wonnen Wijdenbosch en Reid wel twee spelletjes, maar dat was het dan ook. IN KWARTFINALE TEGEN VIERDE REEKSHOOFD Het werd dus een duidelijke 6-0 en 6-2 in het voordeel van Darcis en Bailly. Hun volgende tegenstanders in de kwartfinale zijn Marek en Neumayer. Dat belooft een moeilijkere opgave te worden, want de Oostenrijkers zijn het vierde reekshoofd.