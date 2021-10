Nummer één van de wereld nog altijd twijfelachtig voor WTA Finals

De WTA Finals worden van 10 tot 17 november gehouden in het Mexicaanse Guadalajara. Of Ashleigh Barty meedoet is nog niet geweten, maar wellicht is zij niet van de partij.

De Australische nummer één van de wereld heeft vandaag laten weten dat ze past voor de Billie Jean King Cup, de vroegere Fed Cup. Die wordt begin november in Praag gehouden. Barty is sinds haar verlies in de derde ronde van de US Open tegen Shelby Rogers niet meer in actie gekomen. Ze zou kampen met fysieke en mentale vermoeidheid. Wellicht zet Barty een punt achter haar seizoen en komt ze dus ook niet in actie op de WTA Finals in Mexico midden november.