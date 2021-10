Net niet voor Ruben Bemelmans in 1/16e finales van Frans challengertoernooi: landgenoot uitgeschakeld na drie sets

Ruben Bemelmans is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de achtste finales van het challengertoernooi in Mouilleron-Le-Captif. Hij verloor in de 1/16e finales van Constant Lestienne.

Ruben Bemelmans, nummer 223 van de wereld, kreeg in de 1/16e finales een haalbare kaart, want hij nam het op tegen Constant Lestienne, de nummer 258 van de wereld. De eerste set ging echter naar Lestienne met 3-6. In de tweede ging het iets beter voor Bemelmans, want hij kon de scheve situatie rechttrekken met winst in set 2: 6-3. Een derde set moest dus beslissen en daarin was Lestienne net iets sterker mert 5-7. Bemelmans is dus uitgeschakeld.