Kirsten Flipkens plaatst zich voor volgende kwalificatieronde op Indian Wells na driesetter

Kirsten Flipkens heeft de eerste kwalificatieronde van Indian Wells overleefd. Onze landgenote stond tegenover Theadora Rabman en Flipkens haalde het uiteindelijk na drie sets.

Met Theadora Rabman kreeg Kirsten Flipkens een haalbare tegenstander, maar in de eerste set ging het gelijkop tussen beide dames. Uiteindelijk trok Rabman in set 1 aan het langste eind, want ze haalde het met 5-7.

Ook in de tweede set had Flipkens het moeilijk om afstand te nemen van Rabman. Het kwam tot een tiebreak, maar daarin was onze landgenote uiteindelijk wel net iets sterker dan Rabman: 7-6 (7/3). In de beslissende derde set was Rabman gekraakt, want Flipkens won met 6-1, waardoor ze dus doorgaat naar de volgende ronde.