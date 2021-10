Kim Clijsters kent tegenstander in eerste ronde op Indian Wells

Indian Wells staat voor de deur en Kim Clijsters is één van onze landgenotes die aan het toernooi zal deelnemen. Ze kent nu ook haar tegenstander in de eerste ronde van het grote toernooi.

Kim Clijsters krijgt geen makkelijke opgave in de eerste ronde op Indian Wells. Onze landgenote moet het namelijk opnemen tegen Katerina Siniakova, de nummer 53 van de wereld op de WTA-Ranking.

Als Clijsters toch zou slagen om de eerste ronde te overleven, wacht in de tweede ronde een topper, want dan zou ze kunnen uitkomen tegen de Duitse Angelique Kerber. Zij is de nummer 15 van de wereld.