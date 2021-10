Elise Mertens vrij in eerste ronde Indian Wells en ook tweede ronde zou geen probleem mogen opleveren

Niet alleen Kim Clijsters zal te zien zijn op Indian Wells, want ook Elise Mertens neemt deel aan het tennistoernooi. Mertens is het 14e reekshoofd en komt daardoor niet in actie in de eerste ronde.

Geen Elise Mertens in de eerste ronde op Indian Wells. Onze landgenote is één van de reekshoofden en is daardoor vrij. Mertens weet ondertussen wel al wat haar te doen staat in de tweede ronde, want de loting is al bekend. Zo zal Elise Mertens het in haar tweede ronde sowieso moeten opnemen tegen een kwalificatiespeelster. Zo bestaat de kans dat ze tegen Kirsten Flipkens uitkomt, want zij kon zich plaatsen voor de laatste kwalificatieronde en kan dus nog één van de kwalificatiespeelsters worden.