David Goffin blijft verder wegzakken op de ATP-Ranking: landgenoot valt nu ook uit de top 30

David Goffin kende dit seizoen heel wat problemen door blessures en daardoor zit het seizoen van onze landgenoot er ook al op. Hij kan zich dus niet verdedigen op de ATP-Ranking, waardoor hij verder blijft wegzakken.

Weinig veranderingen aan de top van de ATP-Ranking. De eerste plaats blijft voor Djokovic, terwijl hij op de voet gevolgd wordt door de Rus Medvedev. De derde plaats is voor Tsitsipas, terwijl ook Nadal (zesde) en Federer (negende) nog in de top 10 staan.

David Goffin is echter niet blijven staan waar hij stond. Hij stond op de 30e plaats, maar na vandaag is hij uit te top 30 gevallen. Zo is onze landgenoot nu op de 33e plaats terug te vinden op de ATP-Ranking.