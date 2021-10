Van Uytvanck komt sterk terug na gemiste start in finale tegen zwart beest en pakt de titel in Kazakhstan

Sowieso was het een prima week voor Alison Van Uytvanck in Kzakhstan. Als je de finale haalt, wil je die natuurlijk ook winnend afsluiten. Om de titel te pakken in Nur-Sultan, moest Van Uytvanck afrekenen met haar zwart beest: Yulia Putintseva. Dat deed Van Uytvanck vakkundig met 1-6, 6-4 en 6-3.

Ze kregen in Nur-Sultan hun droomfinale: Putintseva (WTA-47) tegen Van Uytvanck (WTA-89), het eerste versus het tweede reekshoofd. Reeds vier keer eerder hadden beide dames mekaar partij gegeven. Evenveel keer trok Putintseva aan het langste eind. In Kazakhstan kon ze dan ook nog eens rekenen op de steun van het thuispubliek.

Van Uytvanck wist dus voor welke zware opgave ze stond, anderzijds was deze finale dé uitgelezen gelegenheid om revanche te nemen. Onze landgenote won het openingsspelletje, maar voor het overige verliep het in de eerste set allesbehalve naar wens. Van Uytvanck moest toekijken hoe Putintseva game na game binnenhaalde: de Grimbergse leverde zelfs twee opslagspelletjes blanco in.

VAN UYTVANCK ZET ACHTERSTAND RECHT IN SET 3

Van Uytvanck had wel het perfecte antwoord in huis: een vroege voorsprong in set twee. Die werd wel meteen tenietgedaan, maar ze bleef Putintseva pijn doen op de service van de Kazachse. Bij 4-4 kon Van Uytvanck nog eens twee spelletjes op rij winnen. In de derde set was Putintseva de speelster die als eerste brak, maar Van Uytvanck draaide het knap om: van 0-2 achter ging het naar 5-3 voor. Van Uytvanck maakte het ook meteen af.