Elise Mertens zal ook dubbelspel niet winnen in Chicago: blessure houdt haar en dubbelpartner van de baan

Elise Mertens was al uitgeschakeld in het enkelspel in Chicago, maar ook in het dubbelspel zal ze niet meer in actie komen. Nochtans had Mertens zich samen met Hsieh geplaatst voor de kwartfinales en mochten zij als topreekshoofd nog ambities koesteren.

Er komen echter geen wedstrijden meer aan voor het duo in Chicago. Na haar laatste enkelwedstrijd kampt Mertens met een enkelblessure. Die laat haar niet meer toe om deze week nog wedstrijden te spelen. In principe hadden Mertens en Hsieh het moeten opnemen tegen Demi Schuurs en Nichole Melichar-Martinez. Die kwartfinale is dus niet kunnen doorgaan, Schuurs en Melichar-Martinez kregen vrije baan richting de halve finales. De volgende dagen voldoende rust nemen zal cruciaal zijn voor Mertens. Vanaf 6 oktober begint immers al Indian Wells en dat is uiteraard een afspraak die ze niet wil missen.