Kim Clijsters krijgt wildcard voor toernooi van Indian Wells

Kim Clijsters kan met een wildcard deelnemen aan het WTA-toernooi van Indian Wells, één van de belangrijkste toernooien op de kalender.

De organisatie van het toernooi liet dat weten. Woensdag gaat het van start in California. Clijsters speelde deze week voor het eerst in Chicago, maar verloor in de eerste ronde.

De laatste partij van Clijsters was al van meer dan een jaar geleden, in de eerste ronde van de US Open.

Ook emma Raducanu en Andu Murray kregen een wildcard voor het toernooi.