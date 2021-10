Geen halve finales voor Ruben Bemelmans in Orléans

Ruben Bemelmans is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales in het challengertoernooi in Orléans. Onze landgenoot verloor in de kwartfinales in twee sets van Dennis Novak.

Ruben Bemelmans stond vandaag in de kwartfinales tegenover de Oostenrijker Dennis Novak. De eerste set ging zeer gelijkop, maar uiteindelijk trok Novak wel aan het langste eind. Hij won de set met 7-6 (8/6). Identiek scenario in de tweede set. Beide heren waren aan elkaar gewaagd en er volgde een nieuwe tiebreak. Ook daarin trok de Oostenrijk Novak nipt aan het langste eind. Opnieuw 7-6 (8/6) en dus is Bemelmans uitgeschakeld in Orléans.

