Alison Van Uytvanck plaatst zich voor finale Astana Open na vlotte overwinning in halve finales

Alison Van Uytvanck is op dreef in de Astana Open. Onze landgenote kon zich namelijk plaatsen voor de finale van het tennistoernooi dat ze het in de halve finale haalde van de Roemeense Jaqueline Cristian.

Alison Van Uytvanck, de nummer 89 van de wereld, kwam in de halve finales op de Astana Open uit tegen de Roemeense Jaqueline Cristian, de nummer 126 van de wereld. Normaal een haalbare tegenstander dus voor Van Uytvanck en ze haalde ook de overwinning binnen. Onze landgenote haalde het namelijk na twee sets. Zo werd het twee keer 6-3. Alison Van Uytvanck heeft zich zo kunnen plaatsen voor de finale van het tennistoernooi in Kazachstan. Haar tegenstander in de finale wordt Yulia Putintseva of Rebecca Peterson.