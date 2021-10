Alison Van Uytvanck kent tegenstander in de finale van de Astana Open

Alison Van Uytvanck heeft zich deze middag kunnen plaatsen voor de finale van de Astana Open en onze landgenote weet nu ook tegen wie ze het in deze finale zal opnemen. Ze speelt namelijk tegen Yulia Putintseva.

Alison Van Uytvanck is de nummer 89 van de wereld en het tweede reekshoofd op de Astana Open, maar in de finale krijgt ze een lastige tegenstander voorgeschoteld. Zo zal ze het opnemen tegen Yulia Putintseva.

De Astana Open is voor Yulia Putintseva namelijk een thuismatch, aangezien ze zelf van Kazachstan afkomstig is. Daarnaast is Putintseva de nummer 47 van de wereld en dus ook het eerste reekshoofd op dit toernooi.