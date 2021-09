Van Uytvanck op weg naar zesde WTA-titel? Ze bereikt de halve finales in Nur-Sultan

Alison Van Uytvanck (WTA 89) heeft zich donderdag geplaatst voor de halve finales van het WTA-toernooi in de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan (hard/235.238 dollar).

Van Uytvanck, het tweede reekshoofd, versloeg in de kwartfinales het Russische zevende reekshoofd Varvara Gracheva (WTA 88) in tweemaal 6-4. De partij duurde 1 uur en 21 minuten. In de halve finales wacht de Roemeense Jaqueline Adina Cristian (WTA 126) of de Servische Aleksandra Krunic (WTA 166).

De 27-jarige Van Uytvanck heeft voorlopig vijf WTA-titels (inclusief een in de 125K-Series) op de teller. In 2019 won ze haar laatste twee toernooien, in Boedapest en Tasjkent.