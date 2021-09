Ruben Bemelmans zorgt weer voor knappe overwinning in Orléans en schakelt achtste reekshoofd uit

Ruben Bemelmans mocht na een mooie overwinning tegen Sousa in Orléans in de achtste finales op zoek naar nog zo'n goed resultaat. Tegenstander was deze keer de Fransman Herbert. De partij draaide uit op een driesetter, winnend afgesloten door Bemelmans (3-6, 7-5 en 6-4).

Het zag er in de eerste set goed uit voor Bemelmans toen hij de eerste break uit de wedstrijd realiseerde. Herbert schakelde nadien wel een niveau hoger en greep vooral zijn kansen. Bemelmans zou geen enkel spelletje meer winnen in de eerste set. BEMELMANS SLAAT TOE OP EINDE SETS 2 EN 3 Onze landgenoot liet zich er niet door ontmoedigen en zorgde nadien voor het betere serveerwerk. Herbert bleef op dat vlak niet achter, beide spelers waren dus baas op de eigen service. Tot Herbert voor een tweede maal moest serveren om in de set te blijven. Bemelmans ging met de eerste punten aan de haal en rijfde de set bij de tweede mogelijkheid binnen. Een gelijkaardig scenario in de beslissende set: lange tijd was het een evenwichtig spelbeeld, tot Bemelmans aan het eind genadeloos toesloeg. Bij 5-4 ging hij blanco door de opslag van Herbert: het betekende meteen het einde voor het achtste reekshoofd op de challenger van Orléans. Bemelmans daarentegen gaat door naar de kwartfinales.

Lees ook... Ruben Bemelmans wint in het Franse Orléans