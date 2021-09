Elise Mertens in derde ronde uitgeschakeld in Chicago

Elise Mertens is in de achtste finales van het WTA-toernooi van Chicago er niet in geslaagd door te stoten.

Elise Mertens verloor van de Amerikaanse Danielle Collins, het nummer 28 van de wereldranking en tiende reekshoofd in Chicago. Mertens verloor de eerste set kansloos met 6-2. In de tweede set was het iets spannender, maar ook daarin was de Amerikaanse de betere (6-4).