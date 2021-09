De Loore loopt drie maanden na comeback samen met Vanneste nipt finale mis: Italianen zijn sterker in Murcia

In Murcia speelt Joris De Loore zijn beste toernooi sinds zijn comeback, samen met Jeroen Vanneste, in het dubbelspel. De Belgen versloegen al een Argentijns en een Nederlands duo op weg naar de halve finales. Daarin waren de Italianen Brancaccio en Cobolli echter nipt te sterk.

De Loore begon ruim drie maanden geleden opnieuw met tennissen. Nu al de finale bereiken op de challenger in Murcia, ging uiteraard een prachtige beloning voor zijn inspanningen zijn. De Loore en Vanneste sloegen in hun halve finale ook meteen een kloofje, maar zagen hun tegenstanders onmiddellijk langszij komen. Nadien kregen ze nog wel kansen om opnieuw te breaken. Die bleven onbenut en de tiebreak ging naar Brancaccio/Cobolli.

De Italianen gingen door op hun elan en wonnen ook de eerste twee spelletjes van de volgende set. De Loore en Vanneste legden zich echter nog niet neer bij de nederlaag: ze kwamen terug tot 3-3. Het was helaas slechtst uitstel van executie. Bij 5-5 dwongen Brancaccio en Cobolli de Belgen een paar keer in de fout. Zo was daar opnieuw die break verschil en met goed volleerwerk werd de match beslist. Het werd zo 7-6 (7/4) en 7-5.