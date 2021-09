Beide nummers 1 ontbreken: ook Novak Djokovic past voor Indian Wells

De Indian Wells zal de nummer 1 van de wereld niet kunnen verwelkomen. Novak Djokovic zal niet in actie komen op het toernooi in de VS. Eerder haakte ook al Ashleigh Barty, de speelster die de ranglijst aanvoert bij de vrouwen, af.

Novak Djokovic meldde op Twitter dat hij er niet bij gaat zijn op Indian Wells. De Serviër noemde het 'zijn favoriete plek om te spelen'. Desondanks zal Nole er dus niet op de startlijst staan. Een reden voor zijn forfait geeft Djokovic niet.

Indian Wells zou het eerste toernooi geweest zijn sinds Djokovic de finale van de US Open verloor van Medvedev. Djokovic had in New York de kans om geschiedenis te schrijven: hij had alle Grand Slams in één jaar kunnen winnen. Medvedev stak er echter een stokje voor. Heeft dat er zo ingehakt dat Djokovic nu even de tijd neemt om dat te verwerken? In ieder geval zien we hem niet op de baan op Indian Wells.