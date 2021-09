Tweede ronde in Chicago geen probleem voor Elise Mertens: onze landgenote plaatst zich vlot voor achtste finales na twee sets

Terwijl Kim Clijsters en Kirsten Flipkens al werden uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Chicago, gaat het beter voor Elise Mertens. Onze landgenote kon zich dinsdagavond plaatsen voor de achtste finales.

Elise Mertens stond in de tweede ronde tegenover Dayana Yastremska, een speelster uit Oekraïne die de nummer 72 van de wereld is. In de eerste set kende Mertens weinig problemen, want ze won met 6-1.

In de tweede set kon Dayana Yastremska iets meer weerwerk bieden, maar onze landgenote bleef te sterk. Elise Mertens haalde ook de tweede set binnen met 6-3 en dus gaat Mertens door naar de achtste finales in Chicago.