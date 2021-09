Mertens en Hsieh nemen in super tiebreak definitief afstand van Zwitsers duo en plaatsen zich voor kwartfinales

Elise Mertens heeft ook in het dubbelspel samen met Hsieh, die in het enkelspel Kim Clijsters uitschakelde, de kwartfinales bereikt in Chicago. Ze moesten hiervoor voorbij de Zwitserse dames Golubic en Teichmann. Mertens en Hsieh wonnen met 6-4, 3-6 en 10-6.

Als topreekshoofd was een vroege uitschakeling uiteraard niet aan de orde voor Mertens en Hsieh. Golubic en Teichmann bleken wel pittige tegenstandsters. In de eerste acht games ging het gelijkop. Mertens en Hsieh begonnen het best aan de volgende spelletjes en wisten die finaal ook binnen te halen. Zo was ook de setwinst meteen een feit, maar het eerste deel van de tweede set was opnieuw evenwichtig. Nadien wisten Golubic en Teichmann voor het eerst een kloofje te slaan en ze keken niet meer achterom op weg naar het winnen van de tweede set. VIER PUNTEN OP RIJ IN SUPER TIEBREAK Er kwam dus een super tiebreak aan te pas. Mertens en haar dubbelpartner zagen een vroege voorsprong ongedaan gemaakt. Bij 5-5 begonnen ze aan een belangrijke tussenspurt: ze haalden vier punten op rij binnen. Hun tegenstandsters stonden zo met de rug tegen de muur en konden slechts één matchbal redden. Mertens en Hsieh hadden bijgevolg de eerste klip in het dubbelspel omzeild.