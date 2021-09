Heel wat wijzigingen op WTA-Ranking: Maria Sakkari komt top 10 binnen, Greet Minnen tweede beste Belgische tennisster achter Elise Mertens

Heel wat wijzigingen op de nieuwe WTA-Ranking. Zo is ook de top 10 helemaal door elkaar geschud. Elise Mertens blijft wel de beste Belgische tennisster, maar voor de tweede plaats is Greet Minnen Alison Van Uytvanck voorbij gegaan.

Op de WTA-Ranking is de top 3 hetzelfde gebleven (Barty, Sabalenka, Pliskova), maar daarachter zijn wel wat wijzigingen terug te vinden. Zo is Iga Swiatek opgeschoven van de zesde naar de vierde plaats. Svitolina is dan weer gezakt van plaats vier naar plaats zes.

Naomi Osaka is dan weer voorbij Sofia Kenin naar de zevende plaats gegaan en ook Maria Sakkari heeft een goede zaak gedaan. De Griekse komt namelijk de top 10 binnen (ze staat nu op de tiende plaats).

Belgen

Ook voor de Belgische tennissters zijn er wat veranderingen. Elise Mertens blijft de beste Belgische speelster op de 18e plaats, maar op de tweede plaats in de Belgische ranking is nu Greet Minnen terug te vinden met een 76e plaats.

Alison Van Uytvanck is namelijk serieus gedaald op de Ranking. Ze heeft 34 plaatsen verloren en is daardoor nu de nummer 89 van de wereld. Maryna Zanevska is de nummer 102 van de wereld en Flipkens staat 135e.