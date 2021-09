Alison Van Uytvanck verslaat Duitse in spannende driesetter en gaat naar kwartfinales in Kazakhstan

Alison Van Uytvanck heeft de kwartfinales bereikt in Kazakhstan. Daarvoor knokte ze zich in drie sets voorbij de Duitse Anna-Lena Friedsam. Van Uytvanck haalde met 6-4, 3-6 en 6-4 de winst binnen en schaarde zich zo bij de laatste acht in Nur-Sultan.

Van Uytvanck begon uitstekend aan haar achtste finale en nam de eerste vier spelletjes allemaal voor haar rekening. Friedsam brak vervolgens wel terug, maar Van Uytvanck behield hierna de controle over de partij. Het binnenhalen van de eerste set bleek dus geen probleem. De controle over de wedstrijd moest Van Uytvanck wel afstaan in het zesde spel van de tweede set, toen ze een opslagspel verloor en zo een break achter geraakte. Een rebreak kwam er niet, Friedsam forceerde dus een derde en beslissende set. EERSTE MATCHBAL RAAK In die derde set gaven Van Uytvanck en Friedsam acht spelletjes lang mekaar geen duimbreed toe. Het was wachten tot de beslissende kloof geslagen werd, het was Van Uytvanck die dit voor mekaar kreeg. Haar eerste matchbal was meteen raak.