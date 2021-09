Zizou Bergs kan zijn tegenstander weinig in de weg leggen en is meteen uitgeschakeld in Orléans

Ziizou Bergs zien we binnenkort in actie op de European Open. De challenger van Orléans stond deze week op zijn programma. Dat toernooi zit er voor hem al op: Bergs verloor in de eerste ronde kansloos van de Zwitser Henri Laaksonen.

Bergs is het nummer 186 op de ATP-ranking, Laaksonen is 118de op de wereldranglijst. Op papier was Laaksonen dus favoriet en dat bleek ook op het terrein. Laaksonen kwam onmiddellijk een break voor. Bergs trachtte zich wel terug in de match te knokken en naderde tot 4-3. Na zeven games lagen de beste momenten van onze landgenoot al achter zich: hij zou in de hele wedstrijd nog slechts één spelletje winnen. Laaksonen haalde op de service van Bergs de eerste set binnen en maakte met vijf gewonnen games op rij in set twee een einde aan de wedstrijd. Het werd 6-3 en 6-1.