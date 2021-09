Kim Clijsters is zich bewust van wisselvalligheid maar tevreden over progressie: "Zoveel mogelijk wedstrijden spelen"

Zo, Kim Clijsters is opnieuw tennisster. In haar eerste wedstrijd in een jaar speelde wisselvalligheid haar parten, niet onlogisch. Zowel klasseflitsen als onnodige fouten waren in haar spel te bespeuren. Clijsters verloor in Chicago in drie sets van Hsieh.

Clijsters evalueerde na afloop haar prestatie. "Ik heb goede dingen laten zien, slechte dingen en wisselvalligheid." Een rake analyse. " Ik denk dat voor mij het belangrijkste is dat ik fysiek door deze match ben gekomen zonder grote zorgen. Daar had ik het vooraf ook met mijn coach en physical coach over. Dat was het grootste doel." OP NAAR INDIAN WELLS Al is het wel zonde dat ook deze keer het gewenste resultaat achterwege bleef, want die zege zat er echt wel in. "Ik was dicht bij de overwinning, maar ik ben wel tevreden over de progressie die ik heb gemaakt. Dat is het belangrijkste." En nu, wat rest er dit jaar nog? "Ik zou graag ook Indian Wells spelen, als mijn lichaam het houdt. Op dit ogenblik voel ik me goed." Clijsters hoopt dit najaar dus nog wel enig wedstrijdritme op te doen. "Ik zou graag zoveel mogelijk wedstrijden spelen en ik kijk ook uit naar World Team Tennis. Daar voelde ik vorig jaar dat ik enorm verbeterd was."