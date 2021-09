Indian Wells moet het ook stellen zonder de nummer 1 van de wereld bij de dames

Indian Wells staat bijna voor de deur, één van de grootste toernooien na de Grand Slams. Nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty gaat daar niet aan deelnemen. Dat heeft de organisatie van Indian Wells aangekondigd. De terugkeer van Barty op de tour lijkt dus nog niet voor meteen.

Een domper toch voor het damestoernooi op Indian Wells. Eerder haakte met Naomi Osaka al een andere grote naam af en ook Ashleigh Barty gaat dus ook niet meedoen. Het is onbekend of een blessure al dan niet aan de basis ligt van Barty's beslissing.

De Australische lijkt alleszins wel een pauze in te lassen, want na de US Open speelde ze geen wedstrijden meer. Barty verloor begin deze maand in New York in de derde ronde al van Shelby Rogers. Barty won eerder dit jaar wel Wimbledon.

EERSTE EDITIE SINDS 2019

Indian Wells gaat op 6 oktober van start en duurt tot 17 oktober. Vorig jaar kon het toernooi niet plaatsvinden vanwege de pandemie.