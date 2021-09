Flipkens weer op het tenniscourt, maar verliest in eerste ronde

Kirsten Flipkens is op het WTA-toernooi in het Amerikaanse Chicago uitgeschakeld in de eerste ronde.

Flipkens had twee kwalificatierondes overleefd, maar in de eerste ronde ging ze onderuit tegen de Amerikaanse Danielle Collins. De wedstrijd duurde een uur en 21 minuten en eindigde op 6-4 en 6-2. Flipkens was sinds paril niet meer aan het tennissen geweest na een enkelblessure. Flipkens komt wel nog in actie in het dubbeltoernooi, samen met Kim Clijsters.